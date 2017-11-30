МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разговоры о слиянии Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ несостоятельны, заявил глава комитета Госдумы по законодательству, автор инициативы Павел Крашенинников на четвертом юридическом форуме стран БРИКС, который открылся в Москве.

Разговоры о создании "суперсуда", который объединит все высшие судебные инстанции, в юридической среде стали возникать после объединения Верховного суда РФ с Высшим арбитражным судом.

"На данный момент этой истории не существует. Есть Верховный суд РФ, и есть Конституционный суд, у них своя исключительная компетенция, с которой они справляются", — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос участников форума.

При этом он высоко оценил результат слияния Верховного и Арбитражного судов. "Задача была глобальная, ведь судебная практика шла вразнобой. А теперь разъяснения пленума единообразны для всех. "Суперсуд" уже существует", — считает депутат.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.