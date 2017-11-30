В Приморье проложили дорогу через опору линии электропередачи

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Новую дорогу на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае проложили через опору линии электропередачи (ЛЭП).

Фотографии новой дороги разошлись по социальным сетям и местным СМИ. Как видно на фото, на столбе знаки дорожного движения указывают водителям на необходимость объезда. По информации местных СМИ, сейчас по дороге ездят только сотрудники ТОР.

"Еще идет строительство. Дорога еще не введена в эксплуатацию. ЛЭП осуществляет питание свинокомплекса. Сейчас управляющая организация ДРСК не дает переподключить объект, поэтому нет возможности ЛЭП убрать. В ближайшее время энергетики должны будут решить эту проблему, ЛЭП будет убран и дорога будет введена", — рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "Примавтодор".