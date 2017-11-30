В Приморье проложили дорогу через опору линии электропередачи

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Новую дорогу на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае проложили через опору линии электропередачи (ЛЭП).
"Еще идет строительство. Дорога еще не введена в эксплуатацию. ЛЭП осуществляет питание свинокомплекса. Сейчас управляющая организация ДРСК не дает переподключить объект, поэтому нет возможности ЛЭП убрать. В ближайшее время энергетики должны будут решить эту проблему, ЛЭП будет убран и дорога будет введена", — рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "Примавтодор".