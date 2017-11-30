Медведев рассказал, когда в России проиндексируют пенсии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Индексация пенсий в России в 2018 году произойдет не в феврале, как планировалось, а в январе, и превысит инфляцию, которая ожидается на уровне 3 или ниже процентов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году даже не в феврале, а в январе месяце", — сказал Медведев.

"Эта индексация, она будет явно выше, чем инфляция, потому что инфляция, как я уже сказал в начале нашей программы, она будет ниже 3%, может быть даже серьезно ниже 3%, поживем — увидим. А индексация уже запланирована, на нее выделены деньги, на 3,7%", — уточнил премьер-министр.

По его мнению, это означает, "что мы вернулись к нормальному состоянию, когда индексация происходит на размер инфляции или выше этого размера".