В Чувашии в 2017 г уже благоустроили 50 дворов и 5 общественных пространств

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. В Чувашии в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в текущем году полностью благоустроили 50 дворовых территорий и 5 общественных пространств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики.

В столице региона Чебоксарах благоустроили 25 дворовых территорий.

"Этот приоритетный проект помог не только благоустроить наши дворы, скверы и бульвары и обеспечить их оборудованием, повышающим уровень комфорта, но и создал новые удобные площадки для активного общения людей всех поколений", — цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра строительства Чувашской республики Максима Иванова.

В пресс-службе уточнили, что в регионе до конца текущего года благоустроят ещё 21 дворовую территорию и 9 общественных пространств.

Объем субсидий из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств составил 260,4 миллиона рублей, из регионального бюджета — 19,6 миллиона рублей и 21,3 миллиона рублей из местных бюджетов, добавил собеседник агентства.

По его словам, получателями субсидий стали администрации городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь, а также Батыревского, Козловского, Мариинско-Посадского и Цивильского районов.

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