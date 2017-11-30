Реальные зарплаты россиян вырастут по итогам года на 3%, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рост реальных доходов россиян составит около 3%, а номинальных — 7% по итогам 2017 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальных зарплат — по итогам года, по всей вероятности, прирастет приблизительно на 3%", — сказал Медведев.

Он добавил, что, "если говорить о номинальном росте, то это 7%".

"Это, конечно, может быть тоже не самый выдающийся результат, но, тем не менее, это важное изменение тренда, это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут — это исключительно важно для всех граждан нашей страны", — добавил премьер-министр.