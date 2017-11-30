В Башкирии запретили использовать в именах цифры и символы

УФА, 30 ноя – РИА Новости. Башкирские депутаты приняли региональный закон, запрещающий родителям использовать в имени ребенка цифры, символы, знаки, кроме дефиса, а также детей нельзя называть бранными словами и указывать ранги, при этом под запрет не попадут такие имена, как Султан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального парламента.
Кроме того, депутаты решили, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная при присоединении фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, дополняется в законе.
"Руководство Госсобрания Башкирии также сообщило, что необходимо внести законодательную инициативу, чтобы под запрет не попадали такие имена, как Султан, которые являются титулами, но распространены в регионе", — пояснил агентству представитель республиканского парламента.