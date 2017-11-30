В Башкирии запретили использовать в именах цифры и символы

УФА, 30 ноя – РИА Новости. Башкирские депутаты приняли региональный закон, запрещающий родителям использовать в имени ребенка цифры, символы, знаки, кроме дефиса, а также детей нельзя называть бранными словами и указывать ранги, при этом под запрет не попадут такие имена, как Султан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального парламента.

"При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы", — говорится в законе.

Кроме того, депутаты решили, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная при присоединении фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, дополняется в законе.

При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом, отмечается в документе.

"Руководство Госсобрания Башкирии также сообщило, что необходимо внести законодательную инициативу, чтобы под запрет не попадали такие имена, как Султан, которые являются титулами, но распространены в регионе", — пояснил агентству представитель республиканского парламента.