Собянин назвал среднюю зарплату московских врачей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Средняя зарплата московских врачей достигнет к концу 2017 года 114 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"К концу этого года средняя зарплата врачей в городских медучреждениях достигнет 114 тысяч рублей. А в 2010 году она составляла 56 тысяч. То есть рост в 2 раза", — написал мэр в своём персональном блоге.

По его словам, властям известно о том, что средняя зарплата как внутри медучреждений, так и между ними сильно разнится.

"Есть большая дифференциация в оплате труда. Мы эту проблему знаем и будем подтягивать уровень зарплаты тех врачей, кому платят несправедливо мало", — добавил мэр.