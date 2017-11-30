Поклонская отказалась от "дворянского титула"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская приняла решение вернуть главе Российского императорского дома в изгнании когда-то врученную ей награду вместе с присвоенными "дворянскими титулами".

Орден от главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны был вручен в 2014 году. Поклонскую также возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы.

"Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с "присвоенными" мне "дворянскими титулами", в которых не нуждаюсь", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Поклонская подчеркнула, что причиной для того решения послужила позиция Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова, которые, в целом отрицательно оценивая фильм "Матильда", выступили против его запрета.

"Наступила ситуация с фильмом "Матильда", отношение к которому стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к Святой Царской Семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом", — отметила Поклонская.

Ранее в Российском императорском доме заявляли, что "создатели фильма "Матильда" прекрасно понимали, что он оскорбит чувства православных христиан, почитающих царственных мучеников в лике святых". С другой стороны, великая княгиня Мария Владимировна "убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла", поскольку "запреты и даже призывы к ним только создают такой продукции славу "запретного плода" и привлекают к ней внимание, которого она вовсе не заслуживает".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина вышла 25 октября.