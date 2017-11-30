В Госдуме уверены, что Киев еще будет "рукоплескать" мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Строящийся мост через Керченский пролив откроет новые перспективы в международной торговле для всех стран причерноморского бассейна, поэтому Украина еще будет рукоплескать этому грандиозному проекту, убежден депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив.

"Украинские власти рано или поздно излечатся от антироссийской лихорадки и признают Крым частью Российской Федерации. Тогда в Киеве наконец-то начнут трезво смотреть на вещи. Мост, построенный Россией навека, будет полезен всем странам причерноморского бассейна, так как откроет новые перспективы в международной торговле. Уверен, что украинские власти еще будут рукоплескать и благодарить Россию за этот грандиозный проект", — сказал РИА Новости Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что пока только Киев строит "бумажную баррикаду" против строящегося моста, не осознавая всей ущербности своей внешней политики.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".