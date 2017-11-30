В Ростове-на-Дону полиция провела проверку в штабе Собчак

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Полиция провела проверку в открывшемся в среду в Ростове-на-Дону штабе телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, для обеспечения общественного порядка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Собчак в среду открыла первый в России предвыборный штаб в Ростове-на-Дону. Как рассказала агентству представитель телеведущей Ксения Чудинова, полицейские со служебной собакой провели обыск помещения в центре города, которое было выбрано под предвыборный штаб. По ее словам, обыск начали за час до открытия штаба (примерно в 12.00 мск). Как заявила Чудинова, сотрудники полиции выясняли, есть ли в штабе "что-нибудь подозрительное", но в итоге ничего найдено не было.

"Учитывая возможное скопление граждан, в целях обеспечения охраны общественного порядка, а также недопущения нарушений действующего законодательства, полицейские организовали ряд стандартных мероприятий для проверки помещения и прилегающих территорий", — пояснили в ГУ МВД по Ростовской области.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".