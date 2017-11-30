Роспотребнадзор рассказал о числе отравлений метанолом в России в год

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Около 1,2 тысячи острых отравлений метанолом регистрируется в России ежегодно, более 80% из них заканчиваются смертью, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт (метанол). Продажа таких средств по уходу за транспортом запрещена постановлением главного государственного врача России в 2007 году.
"Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку", — отмечается в сообщении.
Этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техусловиям изготовления, сроки годности, меры предосторожности.