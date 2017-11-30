Роспотребнадзор рассказал о числе отравлений метанолом в России в год

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Около 1,2 тысячи острых отравлений метанолом регистрируется в России ежегодно, более 80% из них заканчиваются смертью, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1,2 тысячи острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт (метанол). Продажа таких средств по уходу за транспортом запрещена постановлением главного государственного врача России в 2007 году.

"Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку", — отмечается в сообщении.

Этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техусловиям изготовления, сроки годности, меры предосторожности.