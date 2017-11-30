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Общество

В Хабаровске рассказали о созданных для пойманной тигрицы удобствах

06:0730.11.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТигрица. Архивное фотоТигрица. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае, куда планируется доставить предположительно напавшую на сборщика шишек тигрицу, готов к приему хищницы, сообщил РИА Новости директор реабилитационного центра Эдуард Круглов.

Тигрица. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эксперты выяснят причастность пойманной тигрицы к смерти сборщика шишек
Ранее сообщалось, что тело сборщика шишек нашли 30 октября в Бикинском районе. Как выяснилось, у мужчины не было при себе оружия, а на него напал "молодой тигр двух-трех лет". Следственный комитет начал проверку по этому факту, а Росприроднадзор разрешить поймать хищника для обследования. В ночь на 29 ноября оперативной группой министерства природных ресурсов края хищник отловлен. Это тигрица, у нее взяты анализы, планировалось отвезти зверя в реабилитационный центр "Утёс".

"У нас на экстренный случай есть три места для размещения тигров, потому что их периодически привозят к нам на реабилитацию. Для этой тигрицы подготовлена большая клетка, там теплая подстилка, много еды и покой. Наша задача будет перегнать хищницу из транспортировочной клетки в подготовленное для нее место", — сказал Круглов.

Амурский тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Хабаровском крае поймали тигрицу-людоеда
Он отметил, что в центре будет проводиться детальный осмотр тигрицы, приедут все необходимые специалисты.

Ранее руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко сообщил, что до проведения экспертизы нельзя однозначно утверждать, что отловленная хищница причастна к смерти человека. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия. Это "транзитное тигриное место", где могли проходить и другие тигры.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.

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