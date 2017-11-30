В Хабаровске рассказали о созданных для пойманной тигрицы удобствах

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае, куда планируется доставить предположительно напавшую на сборщика шишек тигрицу, готов к приему хищницы, сообщил РИА Новости директор реабилитационного центра Эдуард Круглов.
"У нас на экстренный случай есть три места для размещения тигров, потому что их периодически привозят к нам на реабилитацию. Для этой тигрицы подготовлена большая клетка, там теплая подстилка, много еды и покой. Наша задача будет перегнать хищницу из транспортировочной клетки в подготовленное для нее место", — сказал Круглов.
Ранее руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко сообщил, что до проведения экспертизы нельзя однозначно утверждать, что отловленная хищница причастна к смерти человека. Тигрицу поймали на том месте, где произошла трагедия. Это "транзитное тигриное место", где могли проходить и другие тигры.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.