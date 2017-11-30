В ЛДПР ожидают введения прогрессивной шкалы налогообложения после выборов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ЛДПР ожидают введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) после предстоящих в марте 2018 года выборов президента РФ, заявил РИА Новости депутат фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

"Наиболее предсказуемые и мягкие решения, они все равно будут проводиться. Первое, я думаю, что прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ будет введена. Другое дело, что, может быть, не в тех пропорциях и не с теми ставками, которые предлагает ЛДПР, но в любом случае мы к этому уже подошли впритык", — сказал депутат, отвечая на вопрос, какие налоговые инициативы могут быть реализованы после президентских выборов.

Госдума неоднократно отклоняла законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. В частности ряд таких проектов был отклонен в октябре, в том числе и предложенный ЛДПР. Он устанавливал нулевую ставку НДФЛ при годовом доходе до 180 тысяч рублей. С суммы дохода от 180 тысяч до 2,4 миллиона рублей в год предлагалось взимать 13%, от 2,4 миллиона до 100 миллионов рублей — 30%, а при преодолении в отчетном году доходами физлица планки в 100 миллионов рублей их предлагалось начинать облагать налогом по ставке 70%.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев тогда сказал, что в предложенном оппозиционными фракциями виде законопроекты поддерживать нельзя. Но при этом он заметил, что в 2018 году нужно обсудить все возможности, все плюсы и минусы, в том числе прогрессивной шкалы подоходного налога. В настоящее время в России действует так называемая плоская шкала НДФЛ — ставка налога составляет 13% вне зависимости от суммы дохода.

Катасонов также полагает, что после выборов для малого бизнеса будет сохранен единый налог на вмененный доход, действие которого постоянно продлевается, то есть он будет действовать бессрочно. Катасонов допускает, что будет "расширена сеть патентов и предпринята попытка написать долгосрочную программу для самозанятых граждан, то есть с "низким" входом и на 5-7 лет с неизменяемыми условиями".

"Думаю, что будет отмена целого ряда льгот, которые сегодня есть у различных субъектов хозяйственной деятельности, у регионов. Речь идет о 9,5 триллионов рублей", — продолжил первый зампред бюджетного комитета. Он уверен, что "в таком виде это уже терпеть нельзя". Депутат также предположил, что возможен отход от поддержки отдельных категорий и переход к адресной поддержке новых предприятий и создания новых рабочих мест. "То есть вот такие, я думаю, достаточно важные, но не кардинальные изменения после выборов президента РФ нам предстоит увидеть", — резюмировал Катасонов.