МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне озвучил ряд социальных мер, направленных на поддержку семей в стране. В частности, российский лидер заявил о продлении программы маткапитала, объявил о введении денежных выплат за рождение первого ребенка, а также отметил необходимость ликвидации очередей в яслях.
Пособие на первенцев
Инициатива президента нашла широкую поддержку среди общественников и политиков. В частности, глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая особо поддержала введение данной меры в России. По ее мнению, это станет серьезным доводом для многих, чтобы "не ставить впереди материнства карьерные цели". Она также назвала конкретные меры поддержки семьи для стимулирования рождаемости "серьезным итогом реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев выразил схожую позицию по этой инициативе.
Это самый чувствительный в данном случае момент", —резюмировал он.
Маткапитал до 2021-го
Программа маткапитала должна была завершиться в конце следующего года. Однако Путин объявил о продлении этой программы до 2021 года.
"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — пояснил глава государства.
"Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — добавил Путин.
Ипотечная спецпрограмма
Глава государства также заявил о необходимости введения специальной ипотечной программы для семей, в которых с первого января следующего года родится второй или третий ребенок. Ожидается, что такие семьи при покупке жилой недвижимости на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов смогут получить право на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.
Руководитель аналитического центра ЦИАН также увидел плюсы в предложенной президентом России ипотечной спецпрограмме. По его мнению, теперь квартиры для семей с двумя и более детьми станут доступнее. Он также спрогнозировал рост продаж двух-трехкомнатных квартир, которые из-за высокой популярности однокомнатных и студий зачастую остаются нераспроданными.
Ясли и детские поликлиники
Президент России также выступил за быстрое решение проблем с очередями в яслях. Путин отметил, что сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года.
Глава Минздрава Вероника Скворцова поддержала инициативу Владимира Путина. По ее словам, здания поликлиник нуждаются в "существенном обновлении".
Также министр здравоохранения прокомментировала предложения президента по улучшению демографической ситуации, назвав их полноценными и всеобъемлющими.