МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне озвучил ряд социальных мер, направленных на поддержку семей в стране. В частности, российский лидер заявил о продлении программы маткапитала, объявил о введении денежных выплат за рождение первого ребенка, а также отметил необходимость ликвидации очередей в яслях.

Пособие на первенцев

Одним из важных инициатив президента в социально-демографической сфере было введение ежемесячных выплат за рождение первого ребенка. Ожидается, что эти выплаты составят изначально 10 523 рубля. В каждый последующий год сумма должна расти примерно на триста рублей. Выплата пособий прекратится по достижении ребенком возраста полутора лет.

Инициатива президента нашла широкую поддержку среди общественников и политиков. В частности, глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая особо поддержала введение данной меры в России. По ее мнению, это станет серьезным доводом для многих, чтобы "не ставить впереди материнства карьерные цели". Она также назвала конкретные меры поддержки семьи для стимулирования рождаемости "серьезным итогом реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев выразил схожую позицию по этой инициативе.

"Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет, проблема во многом решена благодаря программе "детские сады — детям", а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо.

Это самый чувствительный в данном случае момент", —резюмировал он.

Маткапитал до 2021-го

Программа маткапитала должна была завершиться в конце следующего года. Однако Путин объявил о продлении этой программы до 2021 года.

"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что подход в этом вопросе будет адресным. Российский лидер также заявил, что теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее, на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.

"Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — добавил Путин.

Ипотечная спецпрограмма

Глава государства также заявил о необходимости введения специальной ипотечной программы для семей, в которых с первого января следующего года родится второй или третий ребенок. Ожидается, что такие семьи при покупке жилой недвижимости на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов смогут получить право на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.

Эта инициатива президента, как и другие, получили широкую поддержку среди экспертов. В частности, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал инициативу Путина "хорошей и абсолютно правильной". По его словам, это предложение будет иметь спрос как среди семей, так и среди банков. Он пояснил, что банковский сектор также заинтересован в этой инициативе в связи с тем, что банки будут получать средства из бюджета страны.

Руководитель аналитического центра ЦИАН также увидел плюсы в предложенной президентом России ипотечной спецпрограмме. По его мнению, теперь квартиры для семей с двумя и более детьми станут доступнее. Он также спрогнозировал рост продаж двух-трехкомнатных квартир, которые из-за высокой популярности однокомнатных и студий зачастую остаются нераспроданными.

Ясли и детские поликлиники

Президент России также выступил за быстрое решение проблем с очередями в яслях. Путин отметил, что сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года.

Путин также акцентировал свое внимание на состоянии детских поликлиник. По подсчетам, на ремонт зданий потребуется около 50 миллиардов рублей. Регионы, по мнению главы государства, не смогут сами покрыть расходы, поэтому средства на ремонт детских поликлиник будут направлены из федерального бюджета. Ожидается, что в ближайшие три года будет выделено 30 миллиардов рублей.

Глава Минздрава Вероника Скворцова поддержала инициативу Владимира Путина. По ее словам, здания поликлиник нуждаются в "существенном обновлении".

Также министр здравоохранения прокомментировала предложения президента по улучшению демографической ситуации, назвав их полноценными и всеобъемлющими.