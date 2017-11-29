Поклонская обвинила чиновников в равнодушии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская провела прием в Крыму и пожаловалась на чиновников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу крымских чиновников на местах, которые не выполняют обещаний и затягивают решение проблем населения из-за равнодушия или непрофессионализма. Руководитель региона пообещал освободить от должностей чиновников на местах, которые по-хамски ведут себя с людьми.

"Отношением чиновников к людям я не могу здесь похвастаться. Я хочу сказать, что никакого улучшения в отношении чиновников к простому человеку нет. Что для этого нужно? Какую таблетку нужно дать? Я не знаю. Просто надо иметь совесть", — сказала Поклонская журналистам, после личного приема граждан в Симферополе.

По ее словам, жалобы поступают, в том числе, на социальные службы, кроме того, также имеются вопросы к работе правоохранительных и надзорных органов.

"Почему инвалид первой группы должна претерпевать унижения в кабинетах чиновников? Неужели, для того, чтобы нормально и уважительно, с пониманием относиться к людям, необходимо получать определенные инициативы и определенный заряд от своего руководства, либо выше стоящих инстанций", — сказала депутат.