БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к руководителю Следственного комитета РФ с просьбой ускорить проверку по заявлению жителя Омска Максима Лапунова о преследовании геев в Чечне, и выразила сожаление, что проверка проводится слишком долго.

Ранее СМИ сообщили, что переехавший в Грозный два года назад житель Омска Максим Лапунов подал в Следственный комитет заявление о преследованиях геев в Чечне. Кроме того, молодой человек, как сообщалось, публично на пресс-конференции рассказал о применявшихся к нему пытках.

Отвечая на вопросы российских журналистов в Брюсселе, Москалькова отметила, что в обращении к ней Максим Лапунов никогда не говорил о том, что он содержался в тюрьме. По ее словам, Лапунов "сообщал, что он задерживался и доставлялся в полицейский участок, где удерживался на протяжении нескольких дней".

"По этому вопросу я направила обращение в следственные органы, которые проводили проверку указанных им фактов. И, к сожалению, до настоящего времени эта проверка не закончена", — заявила омбудсмен.

По ее мнению, проверка "проводится слишком долго".

"И по этому поводу я обратилась к руководителю Следственного комитета РФ с просьбой в рамках процессуального контроля принять меры к ее завершению и вынесению справедливого и обоснованного процессуального акта", — сказала омбудсмен.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после этого сообщила, что получила от издания имена людей, на основании слов которых была подготовлена статья. Омбудсмен попросила СК написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было. Позже Москалькова рассказала, что один человек обратился к ней с этой проблемой лично. По ее словам, она направила обращение в следственные органы, которые занимаются этими сведениями.