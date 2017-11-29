В ГД удивлены решением Совфеда по закону против рекламы на платежках ЖКХ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Госдуме недоумевают по поводу причин отклонения Советом Федерации принятого нижней палатой парламента закона о запрете рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости председатель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Принятый в четверг Думой закон запрещает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне. Но ранее в среду, после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проголосует против принятия закона, поскольку не понимает "в чем смысл", за него высказались лишь четыре сенатора, 138 человек были против и трое воздержались.

"На самом деле, для нас это удивительно, потому что профильный комитет Совета Федерации поддержал законопроект, он не является каким-то принципиальным или сложным. Поэтому отклонение – для нас это очень странный вопрос", — заявил Жигарев агентству.

Он также сказал, что пока еще не решено, будет ли Госдума предлагать дорабатывать закон, снимать его с рассмотрения или преодолевать вето Совфеда. "Мы написали докладную записку на имя председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, все будет зависеть от его решения. Ждем решения", — заключил депутат.