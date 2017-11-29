КРСК объявила конкурс на разработку проекта медкластера в Кавминводах

МАХАЧКАЛА, 29 ноя — РИА Новости. Корпорация развития Северного Кавказа объявила открытый конкурс на выполнение комплекса услуг по проектированию объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры в рамках создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщил генеральный директор АО "КРСК" Сергей Харитонов.

"Согласно условиям конкурса компания, которая станет его победителем, должна будет подготовить проектную и рабочую документацию по объектам капитального строительства и инженерной инфраструктуры. Также разработчику необходимо будет выполнить работы, связанные с проведением инженерных изысканий и сопровождением заказчика при проверке проектной документации и достоверности сметной стоимости объекта в органах государственной экспертизы. Приоритет будет у тех участников конкурса, которые обладают высокой квалификацией и имеют опыт успешной реализации в проектировании объектов здравоохранения", — сказал Харитонов в ходе бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Махачкале.

По данным Корпорации развития Северного Кавказа, земельные участки, где планируется разместить объекты инновационного медицинского кластера, находятся в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. "Планируется, что итоги конкурса будут подведены в декабре этого года. Его ход, а также дальнейшая подготовка документов проектировщиками будет идти под контролем Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО "КРСК", экспертного совета проекта", — цитирует КРСК слова первого заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Инновационный медицинский кластер — первый в России проект, который позволит объединить на одной территории уникальные природные особенности Кавказских Минеральных Вод с лечением, реабилитацией, наукой и образованием. Его главными элементами станут университетская клиника, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция проекта предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО. На его базе пациенты смогут получать полный цикл услуг: диагностику, лечение и реабилитацию.

Среди главных задач проекта обеспечение жителей Северного Кавказа высокотехнологичной медпомощью, создание отечественного центра медицинского туризма, обучение и подготовка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, стимулирование научных разработок в медицине, развитие и модернизация санаторно-курортного комплекса.

Реализует проект "Корпорация развития Северного Кавказа", курирует Минкавказ России. Он включен в госпрограмму РФ по развитию СКФО до 2025 года. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов рублей будет профинансировано за счет бюджетных источников. Госфинансирование будет направлено на создание инженерной инфраструктуры, строительство и оснащение университетской клиники, медицинского университета и научно-исследовательского центра.