Сбербанк предупредил о риске при скачивании "серых" приложений на Android

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сбербанк сталкивается с проблемой фиктивных банковских приложений, которые устанавливаются на смартфоны, банк рекомендует клиентам соблюдать "кибергигиену", скачивая приложения только с официальных ресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее в среду СМИ сообщили, что Сбербанк столкнулся с проблемой фейковых приложений "Сбербанк онлайн" на операционной системе Android.

"Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались. Дело в том, что система Android позволяет пользователям устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и из других источников, этим и пользуются мошенники. Они создают приложения схожие с официальными приложениями банков, и с помощью различных уловок, например, что это новая версия с дополнительными возможностями и прочее, агитируют пользователей скачивать их", — пояснили в пресс-службе Сбербанка.

"Как только человек загрузит такое приложение и введет свои данные, их получат злоумышленники. В данном случае очень важно и ответственное отношение пользователей. Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать "кибергигиену" — скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение", — рекомендовали в крупнейшем российском банке.

Со своей стороны Сбербанк в официальное приложение "Сбербанк онлайн" для Android встроил антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку. "Достаточно скачать официальное приложение "Сбербанк онлайн" из Google Play", — добавили в крупнейшем банке РФ.