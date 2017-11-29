Онищенко заявил, что нужно запретить курить на балконах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что нужно запретить курение на балконах, а не просто требовать компенсации с курящих соседей.

Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили, что суд разрешил требовать компенсации вреда от соседей, курящих на балконе. Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска, один из которых курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до Верховного суда.

"Самое главное в том, что суд признал, хоть и частично, вред для окружающих тех людей, которые курят на балконе… И вообще надо запретить курение на балконе, все равно в многоквартирных домах дым распространяется и ощущается по всем этажам", — заявил Онищенко РИА Новости.

В целом депутат оценил решение верховного суда как верное, но робкое. "Я частично согласен с таким решением, но нужно весь комплекс вреда, который это приносит, учитывать: и вред здоровью, и моральный вред, и идти дальше", — заключил он.