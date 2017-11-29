Матвиенко рассказала о реализации предложенных Путиным демографических мер

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реализация предложенного президентом РФ Владимиром Путиным пакета демографических мер не затронет выполнения других социальных обязательств, средства для этого в бюджете предусмотрены, сказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"Все меры по поручению президента обсчитаны, есть понимание стоимости необходимого количества средств из федерального бюджета на их реализацию. И мы сегодня при рассмотрении бюджета еще раз с пристрастием допросили министра финансов: есть ли средства в федеральном бюджете и возможности обеспечить реализацию демографического пакета президента, не будет ли это в ущерб другим социальным обязательства. Получили твердый внятный ответ, что все средства в федеральном бюджете на реализацию предложений президента предусмотрены, это ни в коей мере не затронет иные социальные обязательства государства перед гражданами", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что федеральный бюджет гарантирует не только в полном объеме выполнение социальных обязательств, но и их увеличение.

"Но все эти обязательства будут проиндексированы. Будут выше инфляции увеличены пенсии, пенсии военнослужащим, которые были заморожены, денежное довольствие военнослужащих, зарплаты бюджетников. Только на выполнение майских указов президента в бюджете дополнительно предусмотрено 100 миллиардов рублей", — добавила спикер.