Совет Федерации одобрил введение электронных виз для Калининграда

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Советом Федерации 29 ноября 2017 года был практически единогласно одобрен законопроект, согласно которому устанавливается упрощенный порядок оформления электронных виз для иностранных граждан, въезжающих в Калининградскую область, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Собеседник агентства рассказал, что 29 ноября Советом Федерации единогласно одобрен Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области".

По словам Фомина, суть законопроекта заключается в том, что там устанавливается упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических ‎и гуманитарных виз на срок действия до тридцати дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток, предусматривающий возможность их выдачи в форме электронного документа.

"Система электронных виз начала действовать с 1 августа в Свободном порту Владивосток. Срок действия таких виз определен до 30 дней с разрешенным сроком пребывания до 8 суток. В таком порядке могут оформляться однократные обыкновенные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы. Консульский сбор за выдачу таких виз не взимается, они абсолютно бесплатны.

"Виза выдается в течение нескольких дней, и всё, что нужно для этого сделать – направить документы в электронном варианте. Всё. Никаких выплат, походов в посольства, одобрений и согласований", — сказал Фомин.

Как он отметил, эксперимент во Владивостоке уже показал, что желающих воспользоваться такой визой – огромное количество.

"Мы последовательно выступаем за то, чтобы по окончании эксперимента распространить эту современную и технологичную систему на другие регионы России. Сегодня мы единогласно одобрили введение электронной визы в Калининградскую область. Список стран, для которых будет открыта эта возможность въезда, будет утверждаться правительством. Надеюсь, что в этом списке окажутся и европейские государства. И это был бы очень правильный шаг – европейские туристы оставляют в поездках существенные суммы денег, и потому за них борются основные мировые дестинации", — заявил сенатор.