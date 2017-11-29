Собчак призвала не препятствовать людям выходить на гей-парады и митинги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что люди должны иметь возможность выходить на гей-парады и протестные митинги.

Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.

"Я за равные права для всех граждан. Гей-парады — следствие того, что людей поражают в правах. На каждое действие существует сила противодействия. Если люди хотят выйти и мирно сказать о том, что они против чего-либо, я считаю, независимо от того, гей-парад ли это или протестный митинг, люди должны иметь возможность это делать. Никто не должен им препятствовать", — сказала Собчак журналистам, отвечая на вопрос, разрешит ли она гей-парады в России в случае избрания президентом.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".