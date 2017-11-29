Теракты в России готовились с помощью Telegram и Zello, заявили в ШОС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Директор Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев заявил, что боевиками, готовившими теракты в России, руководили через программы Zello и Telegram.

Об этом он рассказал на заседании генпрокуроров стран ШОС.

"Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram", — сказал Сысоев.

По его словам, с начала года ФСБ вместе со спецслужбами стран ШОС разоблачила более 50 ячеек и 380 активных участников террористических организаций.