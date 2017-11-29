Путин призвал повышать транзитные возможности российских железных дорог

Владимир Путин фотографируется с работниками во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

Владимир Путин фотографируется с работниками во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Транзитный потенциал железных дорог в России, а также другие транспортные возможности, включая Транссиб и БАМ, нужно использовать более эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" и общения с работниками Путин выразил уверенность, что международное транспортное сообщение будет развиваться эффективно.

"Мы должны использовать наш транзитный потенциал, он колоссальный. Наша страна и в Азии находится, и в Европе находится. Мы должны эффективно это использовать. Для того чтобы это было именно так, нам нужно расширять возможности Транссиба, БАМа. Если мы останемся на таком же уровне наших возможностей, то это будет достаточно серьезным испытанием для экономики, она просто в некоторых регионах не сможет развиваться", — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития международного транспортного сообщения.

Он подчеркнул, развитие международного транспортного сообщения отразится на товарообороте с другими странами.

"Мы сможем больше вывезти товара, который там производится. Причем, это не только полезные ископаемые, но и в том числе полезные ископаемые. Вот была бы сейчас дорога там помощнее, скажем, тот же самый Транссиб, у нас бы точно заработали уже новые предприятия по производству, скажем, угля", — отметил глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что необходимо переходить на инновационные способы перевозки грузов, повышать качество обслуживания и безопасность передвижения грузов.

"Здесь очень важно внедрять новые формы контроля за перевозимыми грузами", — заключил Путин.