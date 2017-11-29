Власти заявили, что мост в Крым построят несмотря на "вопли" Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является внутренним делом России, и транспортный переход будет достроен, несмотря на призывы и "вопли" киевских властей, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив.

"Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие. Мост будет построен, это понимают прекрасно уже во всем мире. Крым – территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит", — сказал РИА Новости Ильясов.

По его словам, украинские власти в своей политике стремятся как можно больше навредить крымчанам.

"Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", — подчеркнул вице-спикер.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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