Путин не исключил введения ответственности для дебоширов в поездах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключает возможность введения ответственности для пассажиров поездов за нарушения по аналогии с авиадебоширами.

Во время посещения президентом ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" одна из проводниц отметила, что в авиации существует "черный список" пассажиров за нарушение порядка на борту, и поинтересовалась, возможно ли применить такое наказание для пассажиров поездов.

"Все возможно. Но на железнодорожном транспорте это сложнее. Потому что, ведь сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет", — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что для злостных нарушителей общественного порядка везде предусмотрено наказание, включая административное и уголовное. "Надо тоже посмотреть, проанализировать. Но ведь на авиационном транспорте не сразу к этому подошли", — сказал Путин.

"А в случае вашего вопроса, наверное, тоже надо. Надо подумать, но совсем уж лишать людей за мелкие административные правонарушения (права) пользоваться железнодорожным транспортом, наверное, слишком жестко. Но посмотреть реально на то, что происходит в жизни, конечно, нужно. В каждый вагон же не посадишь сотрудника?", — сказал президент.

Сотрудница железной дороги согласилась с доводами главы государства, но при этом отметила, что хотелось бы предоставить пассажирам комфортные условия и полную безопасность.

Путин на ее замечание также ответил утвердительно. "И хамство, конечно, нужно убирать. Давайте подумаем, как это хамство убирать таким вот цивилизованным способом", — сказал президент.