Путин рассказал о работе над вопросом повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста — это чувствительный вопрос для граждан, дискуссии идут, решение по этому вопросу не может быть принято кулуарно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

"Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Вы знаете, что решение у нас пока не принято, идут дискуссии на этот счет", — сказал Путин, отвечая на вопрос, планируется ли повышение пенсионного возраста.

По словам главы государства, сторонники повышения пенсионного возраста уверяют, что отсрочка данного решения негативно отразится на доходах нынешних пенсионеров, а также будет сказываться на устойчивости пенсионной системы, "потому что ее доходы не покрывают расходы, нужно постоянно эту систему дотировать из бюджета, а бюджетные возможности тоже ограничены".

Путин напомнил, что пенсионный возраст был зафиксирован в 30-х годах прошлого века и с тех пор не менялся, в отличие от других государств, включая ближайших соседей России, а также союзников и партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

Глава государства обратил внимание, что в рекомендациях Международной организации труда пенсионный возраст определен нечетко. "У нее рекомендация звучит немножко обтекаемо, но тем не менее: выход на пенсию должен определяться возрастом, при котором человек теряет способность к эффективному труду", — сказал Путин.

Он также заметил, что продолжительность жизни в РФ растет, но по-прежнему отстает от европейских показателей. По его словам, именно на эту особенность обращают внимание противники повышения пенсионного возраста. "Некоторые опасаются, что повышение возраста пенсионного может негативно отразиться на рынке труда", — указал Путин.

"Вот все эти аспекты – и социальные, и медицинские — их нужно как следует проанализировать. И точно совершенно, это решение не может быть принято кулуарно. Оно должно быть принято исключительно в ходе широкого обсуждения и с профсоюзами, и с общественностью, ну и, конечно, на экспертном уровне", — заключил президент.