Путин о секрете хорошего самочувствия: спорт - не путать со спиртом

Владимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

Владимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при таком плотном графике.

"Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов", — сказал он, отвечая на вопросы железнодорожников в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

По словам главы государства, также очень важно, когда работа приносит удовлетворение и пользу для других людей.

"Это подстёгивает, подталкивает и помогает работать", — добавил Путин, которому в октябре исполнилось 65 лет.

Нынешний президентский срок для него третий — он возглавлял Россию с 2000 по 2008 год, а с 2008-го по 2012 год был премьер-министром.