РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Путин о секрете хорошего самочувствия: спорт - не путать со спиртом

14:3529.11.2017
(обновлено: 15:23 29.11.2017)
07172
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017Владимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при таком плотном графике.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин сказал, сколько раз мог подтянуться, когда активно занимался спортом

"Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов", — сказал он, отвечая на вопросы железнодорожников в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

По словам главы государства, также очень важно, когда работа приносит удовлетворение и пользу для других людей.

"Это подстёгивает, подталкивает и помогает работать", — добавил Путин, которому в октябре исполнилось 65 лет.

Нынешний президентский срок для него третий — он возглавлял Россию с 2000 по 2008 год, а с 2008-го по 2012 год был премьер-министром.

Семь шайб в ворота сборной НХЛ: Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче финала VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги.Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче финала VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЗа победу боролись команди "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной лиги".Президент РФ Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
За победу боролись команди "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной лиги".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИгра состоялась в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Игра состоялась в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства традиционно вышел на лед под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея".Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Спортивно-развлекательного квартала Парк легенд Алексей Касатонов в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава государства традиционно вышел на лед под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВместе с президентом в игре приняли участие государственные и общественные деятели, губернаторы нескольких регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета легенд Ночной лиги.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Вместе с президентом в игре приняли участие государственные и общественные деятели, губернаторы нескольких регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета легенд Ночной лиги.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время матча президент забросил семь шайб и отдал несколько результативных передач.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время матча президент забросил семь шайб и отдал несколько результативных передач.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первом периоде президент забросил одну шайбу, во втором и третьем - по три.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В первом периоде президент забросил одну шайбу, во втором и третьем - по три.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМатч закончился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу "Легенд хоккея".Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Матч закончился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу "Легенд хоккея".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин принимает трофей из рук президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева после окончания матча.Президент РФ Владимир Путин после окончания гала-матчя VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин принимает трофей из рук президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева после окончания матча.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНочная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения команды-победителя фестиваля перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлавные цели этого хоккейного движения - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Главные цели этого хоккейного движения - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин принимал участие в первом же гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.Президент РФ Владимир Путин фотографируется после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин принимал участие в первом же гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкС тех пор глава государства регулярно принимает участие в подобных матчах.Президент РФ Владимир Путин и участники гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги фотографируются в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
С тех пор глава государства регулярно принимает участие в подобных матчах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ 2015 году президент сыграл в составе команды "Звезды НХЛ" в Сочи в свой день рождения. В том матче Путин забил семь шайб.Президент РФ Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В 2015 году президент сыграл в составе команды "Звезды НХЛ" в Сочи в свой день рождения. В том матче Путин забил семь шайб.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ 2016 году команда президента одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В 2016 году команда президента одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена