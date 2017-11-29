Путин о секрете хорошего самочувствия: спорт - не путать со спиртом

14:3529.11.2017
(обновлено: 15:23 29.11.2017)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при таком плотном графике.
"Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов", — сказал он, отвечая на вопросы железнодорожников в ходе общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".
По словам главы государства, также очень важно, когда работа приносит удовлетворение и пользу для других людей.
"Это подстёгивает, подталкивает и помогает работать", — добавил Путин, которому в октябре исполнилось 65 лет.
Нынешний президентский срок для него третий — он возглавлял Россию с 2000 по 2008 год, а с 2008-го по 2012 год был премьер-министром.
Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче финала VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги.
За победу боролись команди "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной лиги".
Игра состоялась в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи.
Глава государства традиционно вышел на лед под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея".
Вместе с президентом в игре приняли участие государственные и общественные деятели, губернаторы нескольких регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета легенд Ночной лиги.
Во время матча президент забросил семь шайб и отдал несколько результативных передач.
В первом периоде президент забросил одну шайбу, во втором и третьем - по три.
Матч закончился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу "Легенд хоккея".
Владимир Путин принимает трофей из рук президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева после окончания матча.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.
Главные цели этого хоккейного движения - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
Владимир Путин принимал участие в первом же гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
С тех пор глава государства регулярно принимает участие в подобных матчах.
В 2015 году президент сыграл в составе команды "Звезды НХЛ" в Сочи в свой день рождения. В том матче Путин забил семь шайб.
В 2016 году команда президента одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин.