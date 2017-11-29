Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России в 2017-2019 годах

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает снижения уровня бедности в РФ в 2017 году до 12,9% и его дальнейшего сокращения в 2018-2019 годах, говорится в докладе ВБ об экономике России.
76.6%Менее 20 тысяч рублей
14.4%Менее 15 тысяч
9.0%Менее 10 тысяч
"В соответствии с базовым прогнозом, уровень бедности продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах на фоне дальнейшего роста доходов и потребления и составит соответственно 12,6% и 12,2%", — прогнозируют в ВБ.
К факторам, которые могут способствовать росту реальных доходов населения, ВБ относит замедление инфляции и общее восстановление экономики. "Что касается трансфертов населению, то они могут дополнительно увеличиться в преддверии предстоящих президентских выборов в начале 2018 года", — считают в банке.