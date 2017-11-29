Стал известен автор текста "Тотального диктанта"-2018

13:4229.11.2017
(обновлено: 13:43 29.11.2017)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" в 2018 году стала писатель, автор романа "Зулейха открывает глаза", Гузель Яхина, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец в среду.
"Рада представить вам автора "Тотального диктанта" Гузель Яхину", — сказала Ребковец на пресс-конференции, посвящённой образовательной акции.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
"Победитель, город-столица, будет выбран в январе 2018 года на ежегодной конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске. Победитель будет выбран из пяти городов, которые войдут в шорт-лист по результатам народного голосования, объявит его жюри", — заявила Ребковец в ходе пресс-конференции, посвящённой образовательной акции "Тотальный диктант" в 2018 году. Ранее сообщалось, что победитель будет объявлен 27 января.
Она добавила, что 2017-2018 год для "Тотального диктанта" будет переломным, "сезоном нововведений и новых интриг". "Дело в том, что мы решили впервые в 2018 году выбрать столицу "Тотального диктанта". Всем известно, что родина акции, всегда центральной площадкой был Новосибирск, Новосибирский государственный университет. В этом году мы решили устроить между городами диктанта конкурс-соревнование на право стать столицей, центральной площадкой акции, право принять у себя автора "Тотального диктанта" 14 апреля 2018 года", — рассказала Ребковец.
По ее словам, соревнование развернётся "нешуточное".
"Мы допустили участие в конкурсе передовых городов "Тотального диктанта", это города, которые в 2017 году набрали более 1 тысячи участников, города, в которых имеют опыт проведения минимум одного диктанта… Таких городов 16", — сообщила руководитель проекта.
Она отметила, что на сайте "Тотального диктанта" идёт открытое народное голосование. "Голосовать можно раз в сутки, у нас часто меняются лидеры, сейчас, как вы видите из слайда, в лидерах Иркутск, Владивосток, Таллин, Тюмень и Пермь. Ситуация может поменяться в любую минуту, и все зависит от участников, их активности и голосов", — заключила Ребковец.
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность любого желающего оценить свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант — 2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или медийной личности.
В Новосибирске желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета как одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта — 2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий — независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности: никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант проходил также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта — 2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта — 2017" в Москве читала вице-мисс мира — 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.