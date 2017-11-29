Крутских рассказал, какие факторы мешают бороться с хакерами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что еще не выработаны нормы поведения в киберпространстве, это мешает бороться с хакерским беспределом, заявил в среду спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Он отметил, что борьба с киберпреступлениями должна вестись не только с помощью технологических разработок, но путем выработки "определенных правил ответственного поведения в информационном пространстве".

"Когда очень четко международное сообщество осознает, что можно делать, а что нельзя, и какая наступает ответственность, чтобы этот хакерский беспредел был прекращен, в том числе и через международные правовые инструменты. К сожалению, сейчас международное право бездействует только потому, что нет в международном сообществе единого понимания того, как оно должно использоваться", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.