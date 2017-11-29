Дмитрий Козак рассказал, как превратить Крым в российский Монако

МОСКВА. 29 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак на "Правительственном часе" в Совете Федерации рассказал, что нужно сделать властям Крыма, чтобы регион стал самодостаточным.

Такой вопрос вице-премьеру задал сенатор от Крыма Сергей Цеков, поинтересовавшийся, как превратить полуостров в "российский Монако".

В ответ Козак подчеркнул, что "тоже мечтает, чтобы Крым стал самодостаточным регионом". По его словам, экономический потенциал есть у каждой густонаселенной территории.

"Нужно реализовать федеральную целевую программу, снять основные инфраструктурные ограничения для развития экономики. И мы это сделаем: с помощью федерального бюджета, за счет эффективной работы региональных властей", — сказал Козак.

Однако, по его мнению, самое важное — это создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и для малого и среднего бизнеса, а также местных жителей — чтобы они могли чувствовать себя свободно и уверенно, а власть была бы предсказуемой и понятной, "никого не хватала, никого не грабила, не была инструментом конкурентной борьбы между бизнесом".

"Вот когда это будет Монако точно", — заключил вице-премьер.