В Гепрокуратуре придумали новый способ борьбы с коррупцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ будет бороться с коррупцией с помощью социальной рекламы, запустив конкурс для молодежи на тему "Прокуратура против коррупции", заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на 27-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

По словам Чайки, ведомство запустило ряд адресных акций для защиты прав граждан, включая "прямую линию" для защиты прав предпринимателей. Также ведомство успешно использует социальную рекламу как инструмент информационно-правового просвещения, в том числе привлекая к этому процессу молодежь.

"В этом году Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с общественным фондом "Мир молодежи" запустила проект "Новый взгляд. Прокуратура против коррупции". Это всероссийский конкурс социальной рекламы, ориентированный на молодежную аудиторию. Мы предложили молодежи тему "Прокуратура против коррупции", — сказал Чайка.

Генпрокурор РФ считает такой подход более эффективным для "воспитания молодого поколения, нетерпимого к коррупции".

"Молодой человек в ходе подготовки конкурсной работы сам убедится в том, что борьба с коррупцией в стране ведется, причем принципиальная", — добавил Чайка.

Для эффективного освещения проекта разработана долговременная информационная кампания, а информация о мероприятии размещена в формате наружной рекламы на основных автомагистралях Москвы и железнодорожных вокзалах. Также конкурс постоянно анонсируется в интернет-изданиях и на молодежных сайтах, широко освещается в социальных сетях, в том числе официальных аккаунтах Генеральной прокуратуры РФ.

Координационный совет является межгосударственным органом СНГ, обеспечивающим сотрудничество и взаимодействие генеральных прокуратур стран-участниц в сферах обеспечения законности, прав и свобод человека, борьбы с преступностью. Его председателем является Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

В этом году заседание КСГП приурочено к 15-му заседанию генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Повестка мероприятия связана с основной темой 15-го заседания генпрокуроров ШОС — борьбой с преступлениями, совершенными с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

На ежегодном заседании КСГП будет проанализирована практика обеспечения защиты прав граждан, исполнения международных договоров, противодействия коррупции. Участники обменяются опытом работы. Российская сторона представит доклад о новых формах и методах информационного сопровождения деятельности российских прокуроров.