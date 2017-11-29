В Гепрокуратуре придумали новый способ борьбы с коррупцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ будет бороться с коррупцией с помощью социальной рекламы, запустив конкурс для молодежи на тему "Прокуратура против коррупции", заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на 27-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.
"В этом году Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с общественным фондом "Мир молодежи" запустила проект "Новый взгляд. Прокуратура против коррупции". Это всероссийский конкурс социальной рекламы, ориентированный на молодежную аудиторию. Мы предложили молодежи тему "Прокуратура против коррупции", — сказал Чайка.
Генпрокурор РФ считает такой подход более эффективным для "воспитания молодого поколения, нетерпимого к коррупции".
"Молодой человек в ходе подготовки конкурсной работы сам убедится в том, что борьба с коррупцией в стране ведется, причем принципиальная", — добавил Чайка.
Для эффективного освещения проекта разработана долговременная информационная кампания, а информация о мероприятии размещена в формате наружной рекламы на основных автомагистралях Москвы и железнодорожных вокзалах. Также конкурс постоянно анонсируется в интернет-изданиях и на молодежных сайтах, широко освещается в социальных сетях, в том числе официальных аккаунтах Генеральной прокуратуры РФ.
Координационный совет является межгосударственным органом СНГ, обеспечивающим сотрудничество и взаимодействие генеральных прокуратур стран-участниц в сферах обеспечения законности, прав и свобод человека, борьбы с преступностью. Его председателем является Генпрокурор РФ Юрий Чайка.
На ежегодном заседании КСГП будет проанализирована практика обеспечения защиты прав граждан, исполнения международных договоров, противодействия коррупции. Участники обменяются опытом работы. Российская сторона представит доклад о новых формах и методах информационного сопровождения деятельности российских прокуроров.