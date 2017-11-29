МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов. Частным лицам за грубое (более двух раз в течение года) нарушение деятельности грозит штраф до ста тысяч рублей, должностным — до двухсот, а юридическим — до пяти миллионов.
Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки об этом статусе стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Жестче, чем в США
Ранее Госдеп назвал новый российский закон угрозой свободе прессы.
По мнению представителя ведомства Хезер Науэрт, документ позволит властям контролировать работу СМИ и "блокировать определенную деятельность в интернете".
Она заявила, что Россия обязалась соблюдать универсальные права человека, включая свободу слова и СМИ, "которые правительство может считать неудобными".
США призвали российские власти не применять этот закон в подобных целях.
В ведомстве полагают, что принятые Москвой меры более жесткие по сравнению с теми, которые действуют в Соединенных Штатах. Американский закон не контролирует содержание материалов и не ограничивает их публикацию, заявили в Госдепе.
В Вашингтоне считают, что закон о СМИ-иноагентах в России не является зеркальным ответом.
"Пример двойных стандартов"
В свою очередь, в российском посольстве ответили на заявления Госдепа. Осуждение закона о СМИ-иноагентах — это очередная демонстрация политики двойных стандартов, отметили в диппредставительстве.
"В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна", — заявляют российские дипломаты.
В дипмиссии напомнили, что "изменения в российское законодательство внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США".
"Предложенную Вашингтоном "игру с нулевым результатом" еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины — преследования российских СМИ в США", — резюмировали дипломаты.
"США не вселенский суд"
Как считает один из авторов проекта сенатор Андрей Клишас, законопроект о штрафах не содержит запретов или ограничений деятельности иностранных журналистов и свободы слова.
"Предусмотренные превентивные меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, могут применяться лишь в исключительных случаях в отношении отдельных иностранных СМИ", — заявил он.
"Не Госдепу США давать оценки нашему закону. Мы должны думать не о том, кто что сказал, а о том, что реально происходит. США уже прилепили RT ярлык иноагента, применяют свое законодательство в этой сфере", — сказал парламентарий.
По его словам, если Вашингтону не нравится, что создаются равные условия для одинаковых структур, пусть отменяет свои предыдущие решения.
Климов также отметил, что "США не вселенский суд", и что в справедливость Госдепа он верит меньше всего.
"Банальная информационная война"
"Это даже не политика двойных стандартов, а просто банальная информационная война со стороны США в отношении России", — отметил он.
Российские СМИ пострадают от американского закона об иноагентах больше, чем американская пресса от аналогичного закона, принятого в России, заявил эксперт.
"Действия США носят заведомо враждебный характер в отношении России, и мы на это отвечаем зеркально", — сказал Шаповалов.
Он также отметил, что RT существенно более влиятельная в США структура, чем американские СМИ в России, поскольку для американцев телеканал — единственный способ получить альтернативную информацию.