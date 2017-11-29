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До пяти миллионов: в ГД внесли законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (76)
11:5629.11.2017
(обновлено: 12:12 29.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов. Частным лицам за грубое (более двух раз в течение года) нарушение деятельности грозит штраф до ста тысяч рублей, должностным — до двухсот, а юридическим — до пяти миллионов.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Яровая сравнила США с преступником из-за позиции по СМИ-иноагентам в России
В субботу Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно нему, иноагентами могут признать средства массовой информации, которые финансируются иностранными государствами или организациями.

Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки об этом статусе стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Жестче, чем в США

Ранее Госдеп назвал новый российский закон угрозой свободе прессы.

По мнению представителя ведомства Хезер Науэрт, документ позволит властям контролировать работу СМИ и "блокировать определенную деятельность в интернете".

Она заявила, что Россия обязалась соблюдать универсальные права человека, включая свободу слова и СМИ, "которые правительство может считать неудобными".

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков прокомментировал слова Госдепа о российском законе о СМИ-иноагентах
С точки зрения Госдепартамента, включение средства массовой информации в закон об иноагентах "открывает дверь для обременительных требований, которые еще больше будут подавлять свободу слова" и независимость прессы.

США призвали российские власти не применять этот закон в подобных целях.

В ведомстве полагают, что принятые Москвой меры более жесткие по сравнению с теми, которые действуют в Соединенных Штатах. Американский закон не контролирует содержание материалов и не ограничивает их публикацию, заявили в Госдепе.

В Вашингтоне считают, что закон о СМИ-иноагентах в России не является зеркальным ответом.

"Пример двойных стандартов"

В свою очередь, в российском посольстве ответили на заявления Госдепа. Осуждение закона о СМИ-иноагентах — это очередная демонстрация политики двойных стандартов, отметили в диппредставительстве.

Павел Крашенинников. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Проект о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах изучат в 2018 году
В заявлении говорится, что Госдеп пытается перевернуть все "с ног на голову".

"В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна", — заявляют российские дипломаты.

В дипмиссии напомнили, что "изменения в российское законодательство внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США".

"Предложенную Вашингтоном "игру с нулевым результатом" еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины — преследования российских СМИ в США", — резюмировали дипломаты.

"США не вселенский суд"

Как считает один из авторов проекта сенатор Андрей Клишас, законопроект о штрафах не содержит запретов или ограничений деятельности иностранных журналистов и свободы слова.

"Предусмотренные превентивные меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, могут применяться лишь в исключительных случаях в отношении отдельных иностранных СМИ", — заявил он.

Парламентские слушания в Совете Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Совфеде рассказали о принципах работы мер по контролю за СМИ-иноагентами
В свою очередь, сенатор Андрей Климов заявил, что Москва создала законодательные условия для адекватного ответа на притеснения российских СМИ за рубежом.

"Не Госдепу США давать оценки нашему закону. Мы должны думать не о том, кто что сказал, а о том, что реально происходит. США уже прилепили RT ярлык иноагента, применяют свое законодательство в этой сфере", — сказал парламентарий.

По его словам, если Вашингтону не нравится, что создаются равные условия для одинаковых структур, пусть отменяет свои предыдущие решения.

Климов также отметил, что "США не вселенский суд", и что в справедливость Госдепа он верит меньше всего.

"Банальная информационная война"

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Клишас: закон о СМИ-иноагентах не вводит ограничений для иностранных медиа
Кроме того, политолог Владимир Шаповалов заявил, что упреки в ограничении свободы слова Вашингтон должен адресовать прежде всего самому себе.

"Это даже не политика двойных стандартов, а просто банальная информационная война со стороны США в отношении России", — отметил он.

Российские СМИ пострадают от американского закона об иноагентах больше, чем американская пресса от аналогичного закона, принятого в России, заявил эксперт.

"Действия США носят заведомо враждебный характер в отношении России, и мы на это отвечаем зеркально", — сказал Шаповалов.

Он также отметил, что RT существенно более влиятельная в США структура, чем американские СМИ в России, поскольку для американцев телеканал — единственный способ получить альтернативную информацию.

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