Клонированные в Южной Корее собаки помогут охранять преступников в Якутии

ХАБАРОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Две собаки, которых клонировали в южнокорейской лаборатории Sooam BRF, поступили на службу в кинологическое подразделение УФСИН Якутии и успешно адаптируются к суровым климатическим условиям, сообщило ведомство.

В ноябре прошлого года сотрудники института Sooam Biotech Research Foundation передали кинологам якутского регионального отделения российского военно-исторического общества трех клонированных служебных собак породы бельгийский малинуа.

Как пояснили в УФСИН, председатель общества Валерий Чугунов в этом месяце передал ведомству двух овчарок по кличке Джек и Том, на сегодня они являются единственными в России клонами.

"Я давно знаком с этой породой собак, и мне известны их качества. Когда у меня появились эти щенки, я не задумываясь предложил их нашим правоохранителям. Во-первых, этот вид овчарок предназначен для полицейской работы, их используют, например, в США, Канаде и ряде европейских стран. Во-вторых, для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях", — приводятся слова Чугунова на сайте УФСИН.

Ожидалось, что представители короткошерстной породы не сразу адаптируются к условиям Крайнего Севера. Однако за три недели занятий в питомнике колонии собаки показали превосходные результаты.

Как рассказала старший инструктор кинологической группы ИК-1 Ирина Бабикова, эти овчарки отличаются легкой обучаемостью, гибким умом и мягким характером и могут работать, не обращая внимания на внешние раздражители и погоду.

"С каждым днем они проявляли все большие признаки адаптации, и несмотря на холод начали отлично справляться с заданиями общего и специального курса дрессировки",— отметила Бабикова.