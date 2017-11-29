В Северной Осетии вершины гор назовут именами погибших в Беслане спасателей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Парламент Северной Осетии одобрил инициативу МЧС о присвоении безымянным горам Кавказского хребта имен двух спасателей, погибших в Беслане — Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, говорится в сообщении Южного регионального центра МЧС России.

Речь идет о двух вершинах, расположенных в районе массива Тепли на территории Алагирского района.

"Жители района полностью поддержали данное предложение", — говорится в сообщении.

Откомандированный из Москвы в Северную Осетию спасатель МЧС Дмитрий Кормилин погиб во время взрыва при погрузке тел убитых заложников. Был награжден орденом Мужества посмертно. Одновременно смертельное ранение получил его коллега Валерий Замараев, который попал под огонь террористов во время штурма школы. При эвакуации он попросил сначала помочь детям, а сам скончался в карете скорой помощи от потери крови.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе 3 дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.