В России сократилась разница в продолжительности жизни мужчин и женщин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин сократилась, теперь она меньше 10 лет, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии конгресса пациентов.

"Продолжительность жизни россиян за десять месяцев текущего года существенно увеличилась, это уже 72,6 года. Причем у мужчин увеличилась на год за период меньше года. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась, она уже меньше десяти лет, а начинали мы несколько лет назад — была выше 13 лет", — сказала Скворцова.

Министр отметила, что снизилась и общая смертность от всех причин: 12,5 на тысячу населения против показателя 13,5 несколько лет назад.