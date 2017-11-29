В России движение поездов переведут на новый обход Украины до конца года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Движение всех поездов до конца 2017 года будет переведено на новый железнодорожный обход Украины, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"До конца этого года это направление заработает в полном объёме, и мы полностью переведём движение поездов в соответствии с нормативным графиком", — сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

По словам министра, речь идёт о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, в середине ноября — пассажирские, которые шли без остановок по старой линии.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.