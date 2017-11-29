В Москве начали собирать самый большой елочный шар в мире

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Самый большой в мире музыкальный елочный шар с танцплощадкой внутри начали собирать в среду на Поклонной горе в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня, 29 ноября, на Поклонной горе начали собирать самый большой в мире музыкальный елочный шар с танцплощадкой внутри. В высоту новогодняя игрушка вместе с крепежом для нитки будет 17 метров, а в диаметре — около 11 метров. Внутри шара установят динамики, проигрывающие новогодние музыкальные композиции и песни о Москве. На Поклонной горе шар появится во второй раз. В прошлом году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самая большая светодиодная скульптура в мире", —говорится в сообщении.

Прозрачный елочный шар будет полым внутри. В нем разместится танцплощадка на несколько десятков человек. Попасть на нее горожане смогут через две открытые арки овальной формы. Из динамиков будут звучать известные новогодние мелодии, среди которых песня Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля ("Потолок ледяной, дверь скрипучая"), а также песни о Москве — "Московские окна" в исполнении группы "Московские девчата" и другие, отмечается в релизе.

"Собирать шар будут в несколько этапов. Вначале нижнюю часть металлического каркаса. На нее поместят верхнюю часть при помощи монтажного крана и скрепят ее металлическими тросами. Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек. Вес конструкции составит несколько тонн", — приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Сообщается, что после установки шар будет переливаться разными цветами, и на его поверхности будут появляться различные фигуры из огней. Детальная программа световых представлений пока не разработана. Не исключено, что тема некоторых картинок будет связана с чемпионатом мира по футболу.