МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предусматривает, что грубое нарушение деятельности СМИ-иноагента может караться штрафом до пяти миллионов рублей для юридического лица, следует из базы документов нижней палаты парламента.

"Грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — административного штрафа в размере двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — пяти миллионов рублей", — говорится в документе.

Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона "О средствах массовой информации".

Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.