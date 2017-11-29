МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предусматривает, что грубое нарушение деятельности СМИ-иноагента может караться штрафом до пяти миллионов рублей для юридического лица, следует из базы документов нижней палаты парламента.
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"Грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — административного штрафа в размере двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — пяти миллионов рублей", — говорится в документе.
Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона "О средствах массовой информации".
Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.