Московское метро в Новый год будет работать всю ночь

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский метрополитен будет работать всю ночь на 1 января 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно", — сказал Ликсутов журналистам.

Как отметили РИА Новости в департаменте транспорта, о количестве составов, которые запустят по линиям метро, и об интервалах движения поездов в новогоднюю ночь станет известно позднее.