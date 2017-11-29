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Общество

Россияне стали меньше смотреть телевизор и слушать радио, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (253)
08:1029.11.2017
(обновлено: 09:05 29.11.2017)
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© Fotolia / DegimagesТелевизор. Архивное фотоТелевизор. Архивное фото
© Fotolia / Degimages

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вдвое меньше россиян за семь лет стали проводить свободное время за просмотром телевизора или слушая радио, наряду с этим вдвое выросло число тех, кто предпочитает посвящать досуг вылазкам на природу или домашним хобби, показал опрос ВЦИОМ.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Социологи узнали, сколько россияне тратят на отдых
Социологи отмечают, что с годами предпочтения россиян в вопросах досуга претерпели значительные изменения. Участников опроса попросили назвать те дела, которыми они обычно занимаются в свободное время, выбрав из предложенного перечня не более пяти вариантов.

Домашнее и дачное хозяйство, семья и дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (47% в 2010 году), сегодня, как следует из результатов исследования, стали еще более актуальными (60% в 2017 году).

"Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году, домашних хобби (рукоделие, фотография и другие) — с 11% до 26% соответственно", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чуть менее трети россиян (30%), по данным ВЦИОМ, сегодня уделяют свободное время встречам с друзьями. Выросла популярность интернет-серфинга: каждый пятый россиянин (21%) сегодня предпочитает провести свободные минуты досуга за компьютером (против 5% в 2005 году). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (23%), показал опрос.

Социологический опрос. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
Опрос: россияне больше доверяют социологам, чем журналистам и полицейским
"В то же время телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет)", — выяснил ВЦИОМ.

О том, что любят на досуге почитать газеты и журналы, сегодня говорят только 9% опрошенных (против 25% в 2010 году), столько же предпочитают послушать музыку (против 22% семь лет назад). В качества способа приятного времяпрепровождения кинотеатры сейчас выбирают 13% респондентов, спортклубы и секции — 12%, театры — 8%, концерты — 6%. Кроме того, 8% опрошенных сообщили, что уделяют свободное время дополнительному образованию, повышению квалификации.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / steheap
Эксперты рассказали о ближайших перспективах российского телевидения
Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, комментируя результаты опроса, отметил, что увеличение популярности прогулок на природе и спорта отчасти может быть связано с условной бесплатностью этих видов отдыха, отчасти — с ростом интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни.

"Занимать досуг телесмотрением и радиослушанием стали заметно реже. С одной стороны, это может быть связано с ростом распространенности интернета и снижением популярности традиционных СМИ, с другой — с использованием телевизора, радио как попутной практики: многие россияне включают телевизор в качестве фона для какой-то своей деятельности. Например, для тех же домашних хлопот по хозяйству", — пояснил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005-2012 годах проводились квартирные опросы.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Иванов
Пусть еще рекламу побольше и подлиннее вставляют - смотреть и вовсе перестанут телевизор. Да и по большому счету - а ЧТО там смотреть? Ток-шоу? Угадай сколько букв в слове мама? А может какой фильм посмотреть, а не бесконечный бессмысленный сериал? Или документальный фильм или цикл передач? Не, спасибо - мне ящик для полного отупления мозга не нужен! Все, что нужно - есть в инете. И фильмы, и док.фильмы, и новости и все что хочешь... А еще лучше - взять лыжи или просто погулять, а не сидеть и таращиться в зомбоящик!
08:24
29.11.2017
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