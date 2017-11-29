Социологи узнали, сколько россияне тратят на отдых

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большинство россиян не готовы тратить на организацию своего досуга больше 20% семейного бюджета, у 43% граждан эти расходы не превышают 10% доходов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На проведение досуга большинство россиян, как пять лет назад, так и сегодня, не готовы тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 году 43% сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% своих доходов, 16% респондентов… тратят от 11% до 20%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Более распространен такой размер расходов среди москвичей и петербуржцев (32% из них тратят от 11 до 20% доходов).

В целом 22% россиян, по данным ВЦИОМ, вовсе не расходуют средства на те или иные виды досуга: это более характерно для представителей старших возрастных групп (34% среди респондентов старше 60 лет) и жителей сел (29%).

До трети доходов (21-30%) на проведение досуга тратят 9% участников опроса, а потратить половину семейного бюджета могут не более 2% респондентов, еще выше (51-60%) эти расходы оказались лишь у 1% россиян.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005-2012 годах проводились квартирные опросы.