Социологи узнали, сколько россияне тратят на отдых

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большинство россиян не готовы тратить на организацию своего досуга больше 20% семейного бюджета, у 43% граждан эти расходы не превышают 10% доходов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более распространен такой размер расходов среди москвичей и петербуржцев (32% из них тратят от 11 до 20% доходов).
В целом 22% россиян, по данным ВЦИОМ, вовсе не расходуют средства на те или иные виды досуга: это более характерно для представителей старших возрастных групп (34% среди респондентов старше 60 лет) и жителей сел (29%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005-2012 годах проводились квартирные опросы.