В нацпарке Приморья зафиксировали еще 15 котят дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" с начала года зафиксировали 15 новых котят дальневосточного леопарда, при этом число маленьких хищников на территории до конца года может увеличиться, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.
По его словам, окончательные итоги фотомониторинга за 2017 появятся весной 2018 года после проверки тех камер, которые устанавливаются в конце осени — зимой этого года.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. По данным последнего учета, в России обитает около 70 этих хищников. В середине осени 2017 года в нацпарке стартовала новая перепись леопарда.