В нацпарке Приморья зафиксировали еще 15 котят дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" с начала года зафиксировали 15 новых котят дальневосточного леопарда, при этом число маленьких хищников на территории до конца года может увеличиться, сообщил РИА Новости представитель нацпарка.

"Котята разного возраста, фиксировались с начала этого года. При этом специалисты надеются, что при начале нового этапа фотомониторинга эти цифры могут значительно увеличиться в большую сторону. Обычно в семье 1-3 котенка. Важно и радует, что семьи с тремя котятами тоже встречаются. Будем надеяться, что все детёныши доживут до взрослого возраста", — сказал собеседник.

По его словам, окончательные итоги фотомониторинга за 2017 появятся весной 2018 года после проверки тех камер, которые устанавливаются в конце осени — зимой этого года.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. По данным последнего учета, в России обитает около 70 этих хищников. В середине осени 2017 года в нацпарке стартовала новая перепись леопарда.