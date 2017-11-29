Эксперт рассказал о возможных транспортных проблемах в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Пассажиры могут столкнуться с недостатком общественного транспорта для трансфера от Ростова-на-Дону до нового аэропорта Платов.

По мнению экспертов, закупленных автобусов недостаточно для перевозки всех пассажиров.

В среду состоится торжественное открытие подъездных дорог к аэропорту Платов, по которым будут доставлять пассажиров к аэроузлу. Обслуживание рейсов в Платове будет производиться в новом аэропорту с 11.00 мск 7 декабря. В этот же день, как сообщали агентству в региональном правительстве, состоится торжественное открытие аэропорта.

Ранее сообщалось, что правительство Ростовской области закупило 20 микроавтобусов Mercedes Sprinter вместимостью 16-20 человек для круглосуточного трансфера пассажиров нового аэропорта. Около недели назад губернатор области Василий Голубев отметил, что в случае необходимости может быть закуплена дополнительная партия транспорта для трансфера к аэропорту

"Я не могу сказать, достаточно ли закупленных микроавтобусов для трансфера пассажиров. Я могу сказать, как нужно было делать. Нужно было посчитать количество улетающих и прилетающих бортов в течение суток, причем расписание меняется в разные дни. Также нужно было давным-давно провести анкетный опрос пассажиров в действующем аэропорту", — пояснил РИА Новости заведующий кафедрой организации перевозок и дорожного движения опорного Донского государственного технического университета Владимир Зырянов.

Он добавил, что опрос помог бы установить предпочтения пассажиров: кто ориентирован на такси, а кто на общественный транспорт. По словам эксперта, без данной информации окончательно рассчитать число необходимых для трансфера до аэропорта автобусов невозможно.

В конце августа 2017 года правительство региона планировало закупить в три раза больше транспорта. Тогда был объявлен конкурс на закупку 30 автобусов большой и 30 малой вместимости, которые бы ходили до аэропорта Платов от привокзальной площади и проспекта Сельмаш в Ростове-на-Дону. Победу одержала компания ООО "Аксай-Авто", но областное УФАС аннулировало результаты конкурса.

Как рассказал агентству администратор ресурса "Ростовский городской транспорт" Михаил Кругликов, недостаток, на его взгляд, общественного транспорта до аэропорта Платов вынудит часть пассажиров пересесть такси.

"В среднем за час в аэропорту Ростова прилетает или улетает три самолета. В каждом из них обычно больше 100 мест. Соответственно, закупленного транспорта достаточно мало. Плюс не совсем понятно, как быть с багажом, потому что эти автобусы, как я понимаю, не имеют багажного отделения", — объяснил Кругликов.

По его словам, для трансфера пассажиров до аэропорта нужны автобусы большой вместимости, где будут багажные отделения или площадка для багажа. По мнению Кругликова, в результате пассажиры могут решить добираться до аэропорта "серым" транспортом.

"Например, сейчас из Ростова в Азов отправляются "Газели", которые на самом деле официально зарегистрированы как такси. Они специально переоборудованы, в них есть семь мест. Фактически они занимаются регулярными перевозками по маршруту, но официально являются такси", — объяснил Кругликов.

По словам председателя правления объединения таксомоторных перевозчиков Ростовской области Романа Глущенко, стоимости такси из Ростова до нового аэропорта (около 40 километров из центра города — ред.) составит от 400 до 700 рублей. Расстояние из центра Ростова до действующего аэропорта — около девяти километров.

Аэропорт Платов расположен в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проектная пропускная способность пассажирского терминала составляет восемь миллионов человек в год. Общий объем финансирования проекта — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова".

Старый аэропорт Ростова-на-Дону и действующий аэродром в черте города должны быть закрыты с 1 марта 2018 года.