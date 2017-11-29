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Общество

Ученые ЮУрГУ разрабатывают учебное оборудование и ПО с 3D-технологиями

16:0729.11.2017
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© Фото : Олег ИгошинВиртуальная модель турбореактивного двигателяВиртуальная модель турбореактивного двигателя
© Фото : Олег Игошин

Ученые Южно-Уральского государственного университета занимаются разработкой и производством инновационного учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения с использованием 3D-технологий. Виртуальная учебная техника позволяет готовить специалистов высокого уровня с минимальными затратами и высокой эффективностью процесса обучения.

В современной инновационной образовательной политике все более частое применение находят компьютерные виртуальные стенды и комплексы. Виртуальные разработки ученых ЮУрГУ применяются в таких отраслях экономики, как строительство и ЖКХ, экология, нефть и газ, химия, машиностроение, судостроение, авиация и космонавтика, военное дело, пищевые технологии и во многих других.

"ЮУрГУ не первый год занимается поставками учебной техники и программного обеспечения для тысячи заказчиков со всего мира. Мы разрабатываем инновационное учебно-лабораторное оборудование, научно-исследовательские комплексы, учебные стенды, компьютерные имитаторы, эмуляторы и тренажеры с 3D-технологиями, а также "сенсорной" виртуальной реальностью, — рассказывает руководитель отдела "Виртуально программные комплексы" предприятия ЮУрГУ — ООО "Учтех-профи" Глеб Жбанков. — Именно эти разработки помогают подготовить грамотных специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда, а также позволяют решать научно-исследовательские задачи".

© Фото : Олег ИгошинГлеб Жбанков, руководитель отдела ООО "Учтех-Профи" ЮУрГУ
© Фото : Олег Игошин
Глеб Жбанков, руководитель отдела ООО "Учтех-Профи" ЮУрГУ

Виртуальный стенд — это специализированное программное обеспечение, в котором реализованы трехмерные модели и пульты управления, являющиеся аналогами реального оборудования и позволяющее более наглядно отобразить принцип работы деталей и узлов оборудования с возможностью мониторинга и изменения параметров основных элементов, имитацией неисправностей и отклонений рабочих параметров от заданных. Тренажеры и эмуляторы позволяют обеспечивать кардинальную и качественную модернизацию материально-технической и программно-методической базы с выходом на принципиально новый уровень учебного процесса по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники.

"Виртуальные стенды заменяют дорогостоящее оборудование. В них могут быть реализованы любые модели оборудования — от малогабаритных лабораторных установок до целых производственных линий и цехов! Наши тренажеры позволяют поэтапно изучить все процессы работы, внутреннее и внешнее устройства за счет симуляции работы и результата в виде оценки полученных знаний. К тому же каждый тренажер оснащен системой поддержки и справочной информацией", — объясняет Жбанков.

Виртуальные стенды поддерживают интерактивную трехмерную демонстрацию, разрезы и анимацию оборудования. Физически корректная визуализация, симуляция горения, течения жидкости и газообразных процессов — все эти процессы можно наглядно увидеть с помощью тренажеров. Каждый стенд оснащен поддержкой системы виртуальной реальности. Имитируется как воздействие, так и реакции на воздействие с виртуальными трехмерными объектами с помощью специальных контроллеров в реальном времени.
Система дистанционного образования с применением современных средств коммуникации позволяет учиться в любое удобное время в любом месте по индивидуальному графику посредством интернета.

© Фото : Олег ИгошинВиртуальная лабораторная работа
© Фото : Олег Игошин
Виртуальная лабораторная работа

"Основными заказчиками нашего оборудования являются вузы, техникумы и колледжи, профессиональные лицеи и училища, учебные центры при промышленных предприятиях. География поставок оборудования и программных комплексов обширна: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского в России до Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Турции. В настоящее время ведутся переговоры с иранскими и египетскими партнерами".

В планах ученых крупнейшего российского вуза — адаптация продукции для международных соревнований по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills а также для Кванториумов и Абилимпиксов (аналоги чемпионатов WorldSkills для людей с инвалидностью), расширение технологий и оборудования "сенсорной реальности" (в частности, для шлемов виртуальной реальности) и многие другие инновации, а также выход на образовательные рынки Ирана, стран Африки, Южной Америки, Европы и Южной Азии.

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