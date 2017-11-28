Социологи назвали главные страхи россиян

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Главным страхом у 47% россиян являются болезни близких и детей, показал опрос Левада-центра.

Социологическое исследование предусматривало несколько вариантов ответов. Выяснилось, что страх перед болезнью близких лидирует в "антирейтинге" на протяжении почти 30 лет: в 1989 году за родных переживали 61% опрошенных. Респонденты также упоминали боязнь войны (37%), потерю работоспособности (32%), бедность (22%), а также старость и стихийные бедствия — по 21%. При этом 11% участников соцопроса ответили, что особо ничего не страшатся.

По сравнению с 1989 годом, число тех, кто боится гибели человечества, сократилось втрое — до 9%. При этом количество людей, переживающих из-за национальных конфликтов, выросло с 6 до 10%.