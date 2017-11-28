СПЧ предложит уточнить формулировку закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рассчитывает в декабре подготовить поправки по СМИ-"иностранным агентам" и представить их президенту, правозащитники предложат уточнить формулировку и перенести эту норму в другую статью закона о СМИ, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы сейчас готовим эти поправки. Одна из этих поправок будет звучать примерно так: "правительство Российской Федерации вправе установить ответные ограничения или обременения в отношении средств массовой информации того государства, в котором введены специальные ограничения или обременения для российских средств массовой информации". Так это может звучать", — сообщил Федотов РИА Новости.

В ответ на уточняющий вопрос о сути такой поправки глава СПЧ пояснил, что "это более точно".

"Вместо того, что сейчас внесено в статью 6 ("Применение закона" — ред.), мы предложим поправку из статьи 6 убрать, потому что она там не на месте, и перенести ее вот в таком виде в статью 54 ("Распространение зарубежной информации" — ред.) в законе о СМИ. И тогда все станет на свои места", — добавил он.

СПЧ рассчитывает в декабре подготовить свои предложения по изменению принятого закона. "Я думаю, в декабре", — сказал Федотов, отвечая на вопрос о том, когда может быть готов пакет их предложений. На просьбу уточнить, будет ли он представлен президенту, глава СПЧ подчеркнул: "обязательно".

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Ранее на прошлой неделе Совет Федерации одобрил этот документ, "за" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Президентский СПЧ после рассмотрения законопроекта Госдумой принял экспертное заключение, в котором правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять этот закон ко всем СМИ.

Заключение правозащитников, по словам Федотова, было нацелено на то, чтобы сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, сама необходимость ответных мер в СПЧ сомнений не вызывает. После принятия закона Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ намерен подготовить поправки к нему.