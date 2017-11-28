В адыгейской математической школе построят головоломку под открытым небом

МАЙКОП, 28 ноя — РИА Новости. Адыгея выделила 10 миллионов рублей на благоустройство территории лучшей в регионе республиканской естественно-математической школы (РЕМШ); здесь под открытым небом построят математический арт-объект для интеллектуалов — головоломку, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Проект поддержан главой республики Адыгеи Муратом Кумпиловым. На площадке школы установят мини-схему старинного Кёнигсберга. Каждому желающему будет предложено на практике решить математическую задачу выдающегося математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера о семи кёнигсбергских мостах.

"Республиканскую естественно-математическую школу сегодня с уверенностью можно назвать не только передовым интеллектуальным центром республики, но и одной из лучших образовательных площадок страны. Вы помогаете одаренным детям развить их способности, открываете перспективы для талантливых школьников из самых отдаленных населенных пунктов. Со своей стороны, мы готовы и в дальнейшем поддерживать все созидательные начинания, вместе реализовывать важные образовательные проекты" — цитируют в пресс-службе слова Кумпилова.

РЕМШ — это сильнейшая естественно-математическая школа Адыгеи, для учебы в которой выбирают детей по всей республике. Школа также проводит занятия удаленно. Выпускники РЕМШ выигрывают интеллектуальные олимпиады всероссийского и международного уровня по математике, астрономии и информатике, поступают в престижные высшие учебные заведения. РЕМШ традиционно организует для одаренных детей летний математический лагерь и математическую смену в ВДЦ "Орленок". Большинство идей и проектов школы принадлежит ее руководителю Дауду Мамию.

Завершить устройство математического арт-объекта планируется до конца года.

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